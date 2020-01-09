Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü çevresinde ayılara yem bırakmaya giden ve dönüş yolunda aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü çevresinde ayılara yem bırakmaya giden ve dönüş yolunda aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Nurgül Bulutlu ve iki personeli, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde görevli iki kişiyle kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ayılara yem bırakmak için Nemrut Krater Gölü'ne gitti.

Burada aracın kara saplanmasıyla mahsur kalan 5 kişilik ekip, telsizden Nemrut Dağı zirvesinde bekleyen AFAD'ın diğer ekibinden yardım istedi.

Kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen AFAD ekibi, durumu İl Özel İdaresi, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Nemrut'un yolunu açmaya giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çalışma yürütemedi. Mahsur kalan 5 kişi, olay yerine paletli ambulansla giden ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

"Sağlık durumumuz iyi"

Bulutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin zor şartlarına rağmen görevlerini özveriyle sürdürdüklerini söyledi.

Saat 14.00'de Nemrut'a gittiklerini, işlerini tamamlayarak dönüşe geçtikleri sırada içinde bulundukları AFAD aracının kara saplandığını anlatan Bulutlu, "UMKE ekibinden yardım istedik. Mesafe uzak olduğu için süre uzadı. Yaklaşık 5 saat mahsur kaldık. Sağlık durumumuz iyi. UMKE ile AFAD ekiplerine, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtarma çalışmasına katılan UMKE Afet Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen ise Nemrut'ta mahsur kalanların olduğu yönünde saat 15.00'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çağrı düştüğünü belirtti.

Nemrut'taki yavru ayılara yem bırakmak için giden ekibin mahsur kaldığını belirten Şen, "Zorlu bir sürecin ardından 112 ve UMKE olarak mahsur kalanların yanına ulaştık ve 5 saatlik çalışmanın ardından kurtardık. Sağlık durumları hakkında herhangi bir sıkıntı yok. Sağ salim evlerine gönderdik." diye konuştu.

Paletli ambulans sürücüsü Özcan Kaser de tipi nedeniyle İl Özel İdare ekiplerinin belli bir mesafeden sonra yolu açamadığını dile getirdi.

Aşırı tipi ve kar nedeniyle paletli ambulansın devreye girdiğini söyleyen Kaser, "Olay yerine zorla geldik ama mahsur kalan kişileri aldık. Tipi nedeniyle yol kar dolmuş. Birçok yerde uçurumun kenarından döndük. Yol görünmediği için araziden gittik. Zorda olsa mahsur kalanları kurtardık." şeklinde konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mehmet Yılmaz da ekiplerin yaban hayatını korumak amacıyla Nemrut Kalderası'na geldiğini belirtti.

Ekiple uydu telefonu aracılığıyla görüştüklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

" Jandarma, 112, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleriyle Nemrut'a geldik. Arkadaşlarla irtibatımız uydu telefonuyla devam etti. Burada yaklaşık 5 metre kar bulunuyor. 112'nin paletli ambulansı krater gölüne giderek ekibimizi kurtardı."

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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