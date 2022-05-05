Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı

05.05.2022 11:06
Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı

Adıyaman'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda, Ramazan Bayramı süresince ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda, Ramazan Bayramı süresince ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, güneşin doğuşu ve batışı sırasındaki eşsiz manzaranın keyfini sürdü.

Yolları kardan temizlenen ve nisan ayının ortalarında turizm sezonunu açan Nemrut Dağı'nı bayramda 10 bin kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Nemrut Dağı'nı bayramda günlük 3 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini belirten Günaydın, "İlk gün 3 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Adıyaman ve Kahta ilçesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yakındı. İnşallah bu giderek artacak. Ziyaretçileri kente geldiklerinde sadece Nemrut Dağı'nı değil, Cendere Köprüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, Perre Antik Kenti gibi birçok tarihi yerleri ziyaret etmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Nemrut Dağı'nı ziyaret eden Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ise Nemrut Dağı'na gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kentin tarihi dokusundan etkilendiğini kaydeden Hassen, "Sri Lanka vatandaşları İstanbul'u ziyaret ediyor ancak Nemrut Dağı'na az geliyor. Vatandaşlarımıza buraya gelmeleri noktasında tavsiyelerde bulunacağım. Burası gerçekten çok büyük bir medeniyet." dedi.

Ziyaretçilerden Pınar Öztürk de bayramı Nemrut Dağı'nda geçirdiğini, burada ciddi bir yoğunluğun olduğunu dile getirdi.

Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı
Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı
Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı
Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı
Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı

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UNESCO Dünya Mirası, Ramazan Bayramı, Nemrut Dağı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


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