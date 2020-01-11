Nemrut Dağı'nda dağcılara tipi engeli - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda dağcılara tipi engeli

7 saat önce

Adıyaman'da bir grup dağcı her yıl geleneksel olarak tırmandıkları Nemrut Dağı'na tipi nedeniyle ulaşamadı.

Nemrut Dağı'nda dağcılara tipi engeli, System.String[]

Adıyaman'da bir grup dağcı her yıl geleneksel olarak tırmandıkları Nemrut Dağı'na tipi nedeniyle ulaşamadı. Dağcılar yürüyüş tehlikeli boyuta ulaşınca geri dönmek zorunda kaldı.


Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü Sporcusu Hakan Sapdüzen, diğer dağcılar Necmettin Nur ve Mehmet Ali Yılmaz her yıl kış aylarında tırmandıkları Nemrut Dağı'na bu yıl tırmanamadı. Dağcılar tipi ve kar nedeniyle zirveye 50 metre kala geri döndü.


2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na zorlu bir yürüyüş başlatan dağcılar Karadut köyü yakınlarından başlayan 7 saatlik yürüyüşün ardından Nemrut Dağı Turist Karşılama Merkezine ulaştı. Yoğun tipi ve soğuk nedeniyle karşılama merkezinin büyük bir kısmı kar altında kalırken, kar altında kalmayan kısımlarının da buz tuttuğu görüldü. Geceyi çadır kurarak burada geçiren dağcılar daha sonra zirveye doğru yürüdü ancak tipi ve sis nedeniyle tırmanış tehlikeli boyutlara ulaştı. Dağcılar hayatlarını daha fazla tehlikeye atmadan zirveye yaklaşık 50 metre kala geri dönmek zorunda kaldı.


Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, bu yıl 7.'sini gerçekleştirilen tırmanışın bundan öncekilerden çok daha zor olduğunu belirterek, "Arabayı bıraktığımız yerden sonra takriben 6-7 saat karda yürüdük. Ondan sonra ana kampa geldik. Akşam saatlerine yakın vardığımız karşılama merkezini kamp alanı yaptık. Vardığımızda tipi vardı. Hemen çadırlarımızı kurduk. Sabah kalktığımızda çadırlarımız kar altındaydı. Tırmanmak için bir deneme yaptık. Yarım saatlik bir denemenin ardından tırmanıştan vazgeçtik. Yoğun bir tipi ve yoğun bir sis vardı. Tırmanış tehlikeli boyuta varmıştı ondan dolayı vazgeçtik. Zirveye 50 metre kalmıştı ancak geri dönme kararı aldık" dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü Sporcusu Hakan Sapdüzen ise Nemrut Dağı'nda yaz turizminin yanında kış turizminin de olması gerektiğini vurgulayarak, "Yazın Nemrut'a turistler geliyor. Kışın da turistin gelmesini özellikle arzu ediyoruz. Çünkü bu yürüyüşler, doğa harikası ve çok güzel yürüyüşler olduğunu vurgulamam gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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