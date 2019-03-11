Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı'nda Kar Temizliği

Nemrut Dağı'nda Kar Temizliği

17 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'nda kar yağışının sona ermesinin ardından kar temizleme çalışması yapıldı.

Nemrut Dağı'nda Kar Temizliği, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'nda kar yağışının sona ermesinin ardından kar temizleme çalışması yapıldı. Vatandaşlar dağ yamaçlarında piknik yaparak kar topu oynadı.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki  dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanmıştı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda kar yağışının durması ile beraber Karayolları 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri Elazığ'dan getirilen kar püskürtme makinesi ve iş makineleri ile 18 gün boyunca çalışarak zirveye ulaşan yolu açtı.

PİKNİK YAPARAK, KARTOPU OYNADILAR

Nemrut Dağı eteklerinin ekipler tarafından temizlenmesinin ardından bölge halkı havanın güneşli olmasını fırsat bilerek piknik yaparak kartopu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: DHA

Adıyaman, Nemrut Dağı, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkartacak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı

AK Parti Sözcüsü'nün Sahte Senet İddiasına Yavaş'tan Jet Yanıt: Her Şeyi Açıklayacağım Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı'nda Kar Temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]