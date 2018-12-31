Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı'nda Kaybolan Dağcılar, Donmak Üzereyken Kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda Kaybolan Dağcılar, Donmak Üzereyken Kurtarıldı

24 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na tırmanmak isteyen 4 dağcı, yoğun kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti.

Nemrut Dağı'nda Kaybolan Dağcılar, Donmak Üzereyken Kurtarıldı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na tırmanmak isteyen 4 dağcı, yoğun kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma, 4 saatlik arama kurtarma çalışmasıyla donmak üzere olan dağcıları kurtardı.

Gece saatlerinde 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na tırmanmak isteyen 4 dağcı, tırmanışa başladıktan kısa süre sonra bastıran kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti. Dağcılar yanlarındaki telefonla aradıkları jandarmadan yardım istedi. Karlı dağ yolunu paletli ambulanslarla tırmanan UMKE personeli, 4 saatlik arama kurtarma çalışmalarının sonunda dağcılar M.K., H.S., M. A. Y. ve N.N.'ye ulaştı. Donmak üzereyken bulunan dağcılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  Acil serviste tedavisi yapılan dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:03 Kaynak: DHA

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