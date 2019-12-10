Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor
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Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde, dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve karla kaplanan Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde, dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve karla kaplanan Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'inci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın yolları karla kaplandı. Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı'nın kapanan yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Nemrut Dağı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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