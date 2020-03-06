Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor

7 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na ulaşım sağlamak amacıyla kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na ulaşım sağlamak amacıyla kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'nci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmaları İl Özel İdare ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı çevresindeki kapanan yolların açılması çalışmasına da devam ediliyor.


Nemrut Dağı, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:11 Kaynak: DHA
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