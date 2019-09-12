Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapılacak
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Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapılacak

1 saat önce

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve üyeleri, 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapacak.

Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapılacak, System.String[]

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve üyeleri, 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapacak.

Daha önce Van Gölü havzasındaki doğal güzelliklere dikkati çekmek ve Van Gölü'nü korumak amacıyla çok sayıda etkinlik düzenleyen Vangölü Aktivistleri, bu kez de Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü çevresinde zirve yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlıyor.

Başkan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'nın güzelliklerine dikkati çekmek, tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü gerçekleştireceklerini söyledi.

Nemrut Dağı'nın zirvesindeki kalderanın çevresini dolaşacak şekilde yürüyüş yapacaklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Nemrut Kalderası, doğal güzelliklerin yanı sıra çeşitli kuş türleri ve bitki örtüsünü bünyesinde barındırıyor. EDEN Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan ve el değmemiş doğasıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Nemrut Kalderası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 saat sürecek yürüyüş 14 Eylül cumartesi günü sabah saat 06: 00'da başlayacak."

Nemrut Dağı, Nemrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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