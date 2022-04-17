NEMRUT DAĞI'NIN İLK ZİYARETÇİLERİ KARANFİLLE KARŞILANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na, kar temizleme çalışmalarının ardından gelen ilk ziyaretçiler Kaymakam Selami Korkutata tarafından karanfillerle karşılandı.

2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda turizm sezonu başladı. Kar yağışı nedeniyle uzun süredir kapalı olan ören yeri, kar temizleme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Nemrut Dağı'na gün batımını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler ise Kahta Kaymakamı Selami Korkutata tarafından karanfil hediye edilerek karşılandı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Nemrut Dağı'nda turizm sezonunu açtıklarını belirterek, "Karların erimesi ile turizm hareketliliğinin de arttığını görüyoruz. Bu tabi koronavirüs vakalarının azalması ile de ilgili. Son 3 senede turizm yoğunluğunun azaldığını düşünecek olursak bu sene yüksek bir turizm hareketliliğini bekliyoruz" dedi.

Nemrut Dağı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler de gördükleri manzaranın büyüleyici olduğunu ifade etti.