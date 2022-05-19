Nemrut Dağı'nın zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nın zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar

19.05.2022 14:28

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'yi çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı milli sporcular ve gençler, Nemrut Dağı'nda İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı açtı.

Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen etkinlikle bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kahta Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte, çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

Nemrut Dağı'nın zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar
Nemrut Dağı'nın zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar
Nemrut Dağı'nın zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar
Nemrut Dağı'nın zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar

YORUMLAR
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Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs coşkusu Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs coşkusu Torbalılı Gençler 19 Mayıs'ı Gripin ile Kutlayacak Torbalılı Gençler 19 Mayıs'ı Gripin ile Kutlayacak
Kaynak: AA

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