Nemrut Dağı'nın zirvesinde kış, eteklerinde bahar havası - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nın zirvesinde kış, eteklerinde bahar havası

6 saat önce

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nın kar altında olması nedeniyle bölgeye gelen turistler, dağ eteğindeki tarihi yerleri geziyor.

Nemrut Dağı'nın zirvesinde kış, eteklerinde bahar havası, System.String[]

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nın kar altında olması nedeniyle bölgeye gelen turistler, dağ eteğindeki tarihi yerleri geziyor.

Kar yağışı nedeniyle turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı'nın zirvesinde heykeller yağan kardan dolayı "kış uykusuna yatarken", eteklerinde adeta bahar yaşanıyor.

Öte yandan bölgeye Nemrut Dağı'nı görme umuduyla gelen turistler, kardan dolayı zirveye çıkamıyor.

Ziyaretçiler, Nemrut eteklerinde bulunan Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi ve Arsemia Antik Kenti'ni ziyaret ediyor.

Kafile halinde Nemrut Dağı eteklerindeki tarihi yerleri ziyaret edenler, Karakuş Tümülüsü'nde uzaktan görünen kar altında Nemrut manzaralı fotoğraflar çektiriyor.

Kafileye eşlik eden İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'nı bu sezon 160 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sayının son 20 yılın en yüksek rakamı olduğunu söyledi.

Nemrut Dağı'nda kış yaşanırken eteklerinde bahar havasının hissedilmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Ekinci, bunun da turistler için bölgeyi gezme imkanı oluşturduğunu sözlerine ekledi.

İzmir'den Adıyaman'a gelen Hakan Fırat da daha önce Nemrut'a birkaç kez çıktığını fakat Nemrut eteklerindeki bu açık hava müzesi konumundaki tarihi yerleri ilk kez gezdiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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