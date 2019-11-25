Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı zirvesinde kadına karşı şiddete dikkati çektiler
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Nemrut Dağı zirvesinde kadına karşı şiddete dikkati çektiler

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Nemrut Dağı zirvesinde etkinlik düzenlendi.

Nemrut Dağı zirvesinde kadına karşı şiddete dikkati çektiler, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Nemrut Dağı zirvesinde etkinlik düzenlendi.

"Kadına şiddet insanlığa ihanettir" sloganıyla mağdur kadınların sesini duyurmaya çalışan Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Nemrut Dağı zirvesinde bir araya geldi.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, yaptığı açıklamada, her gün çok sayıda kadın cinayetlerinin işlendiği bir dünyada sesiz kalmanın suça ortak olma anlamına geldiğini belirtti.

Hiç kimsenin kadına değil, bir bitkiye bile şiddet uygulama hakkının olmadığını ifade eden Erşahin, "Biz bu haksızlığı dile getirmek için en yüksek yeri seçtik. 2 bin 150 metre yüksekliğe çıkarak kadına şiddetin her türlüsünü kınadık." dedi.

Grupta yer alan Hatice Fırat ise kadına şiddet sözünün bile kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, verilen mücadeleyle bu sorunun son bulacağını umduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından grupta Nemrut Dağı zirvesindeki heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nemrut Dağı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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