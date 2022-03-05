Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı

05.03.2022 23:01

ADIYAMAN Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Nemrut Dağında meydana geldi. 4 Taylandlı, 1 ABD, 1 İtalyan, 2'si Türk olan turist 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut dağında güneşin batısını izlemek için zirveye tırmandı. Kar ve tipinden dolayı zirveden inemeyen turistleri gören vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bir saatlik çalışmalarında mahsur kalan turistleri zirveden indirdi. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı
Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı
Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı

YORUMLAR
500
Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş

Tam Gemi Şok Denemeleri, turist, Nemrut, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Karagümrükspor amatöre düştü! Başkan alaya aldı, helva dağıttı
22:34 Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
21:53 Yenilgiden sonra Marcao: Tepki göstermeliyiz
21:35 Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya
21:26 Galatasaray Konyaspor'a 2-0 yenildi!
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 23:25:01. #1.11#
SON DAKİKA: Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement