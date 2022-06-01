Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını - Son Dakika
Üye Girişi

Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını

01.06.2022 09:17
Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Avrupa'nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Avrupa'nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, yaz ve kış güzelliği ile Türkiye'nin dört bir tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Yolu kardan temizlenen ve Mayıs ayının ortalarında turizm sezonuna açılan Nemrut Kalderası, sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Baharla birlikte yeşilin tonlarının görsel şölen sunduğu doğasıyla ziyaretçilere ev sahipliği yapan kaldera, doğal güzelliklerin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve biyoçeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Doğal güzellik, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Havadan görüntülenen kaldera, muhteşem ve eşsiz görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakıyor.

"TÜRKİYE'DE FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLECEK EN GÜZEL YERLERDEN BİRİ"

Nemrut kalderasına ilk defa geldiğini söyleyen Zübeyde Özdemir, "Bu yıl hayatımın en uzun kış sezonunu yaşadım. Kış mevsimi de güzeldi ama yazı yaşıyor olmak çok güzel. Nemrut'a ilk defa geldim. Hiçbir gölü bu kadar lacivertimsi görmedim. Bitlis'in kendine has bir doğası var. Nemrut'u da görmek doğayı çok daha güzel hale getiriyor. Kafamdaki Bitlis profilini çok daha güzel hale getirdi. Bugün Nemrut'ta birçok fotoğraf çekme şansımız oldu. Nemrut'un görüntüsü o kadar güzel ki insanın fotoğraf çektikçe çekesi geliyor. Türkiye'de fotoğraf çekilebilecek en güzel yerlerden biridir. Bence herkesin gelip görmesi gereken yerlerdendir ve görmeyen çok şey kaçırıyor" dedi.

Nemrut'un doğa harikası bir yer olduğunu belirten Elifnur Ay ise "Her anını fotoğraflamak istiyoruz. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Burada arkadaşlarımız ile vakit geçirdik, yürüyüş yaptık ve bol bol fotoğraf çektik. Kesinlikle çok güzel zaman geçirilebilecek bir yer diyebilirim" şeklinde konuştu.

(Mücahit Tarlan-Hakan Okay - İHA)

Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını
Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını
Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet türbesine ziyaretçi akını Fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet türbesine ziyaretçi akını 'Türkiye'nin Toskanası' diyorlar... Kozan'a ziyaretçi akını 'Türkiye'nin Toskanası' diyorlar... Kozan'a ziyaretçi akını
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Emine Erdoğan Venezuelalı müzik grubunun performansını ayakta alkışladı: Hayran olmamak elde değil
09:09 Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü: Babası hayatını kaybetti
09:07 Makas atan sürücü motosikletliye çarptı, ölümden dönen motosikletli çılgına döndü! Olay anı kameralara yansıdı
08:57 Telefoncuda tacize uğrayan genç kızın çığlıkları sonrası mahalle savaş alanına döndü! Polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı
08:52 Anne olan Hande Soral'dan aile pozu! Paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı
08:49 Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu
08:45 Hande Erçel sahnedeki duygusal konuşmasıyla ablasını ağlattı! "Ablamda annemi görüyorum"
08:39 Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio, "Eski eşim çocuklarımı taciz ediyordu" açıklamasından sonra yatağında ölü bulundu
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 09:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement