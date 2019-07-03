Nemrut Krater Gölü'nde boz ayı görüntülendi
23 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü bölgesinde boz ayı (Ursus arctos) görüntülendi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
'in Tatvan
ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye
'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut
Krater Gölü bölgesinde boz ayı (Ursus arctos) görüntülendi.
Bitlis'in Tatvan, Ahlat
ve Güroymak
ilçelerine sınırı olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı
; bünyesinde barındırdığı buz mağaraları, buhar bacaları, sıcak ve soğuk gölleri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra hayvan türleriyle de büyük ilgi görüyor. Kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Nemrut Krater Gölü, Türkiye'deki tek ayı türü olan boz ayıya (Ursus arctos) da ev sahipliği yapıyor. Muay Thai Ulusal Hakemi Osman Boğokşayan tarafından görüntülenen boz ayı, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Doğal güzelliği dolayısıyla ekoturizm potansiyeli yüksek olan bu alanda çok sayıda göçmen kuş türünün yanı sıra, birçok hayvan türüne ve ayılara rastlanılabilir. - BİTLİS
JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de!
Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi
Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü