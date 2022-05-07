Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor

07.05.2022 15:07

Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölünün yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölünün yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için çalışma başlattı. Dün başlatılan çalışmaya kar yağışından dolayı ara verilmişti. Ancak bugün sabah saatlerinde başlatılan yol açma çalışması akşam saatlerinde biteceği bildirildi. Kentin turizmine katkı sunan gölün yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirten İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, "Yolda kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. Söz konusu yolda başlayan karla mücadele çalışmalarımız bugün akşam saatlerinde göle varınca son bulacak. 2021-2022 yılının son ayağı olan Nemrut Krater Gölünün yolunu dün açmaya başladık. Bugün itibari ile göle ulaşmayı planlıyoruz. Bugüne kadar 10 şantiyede 50 personel ve 75 iş makinesiyle 30 bin kilometreye yakın yol açtık. Tabi buda bize büyük bir külfete mal oldu. Şimdiye kadar 700 bin litre yakıt harcadık. Yolun tamamında kar bulunmamakta ama yer yer karın olduğu yerlerde kar kalınlığı 6 metreyi buluyor. Bugün akşama doğru inşallah göle ulaşacağız. Kış boyunca şimdiye kadar karın bize maliyeti ise yaklaşık olarak 25 milyon TL oldu" dedi.

Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor
Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor
Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor
Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor

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Bitlis, Tatvan, Nemrut, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor - Son Dakika


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