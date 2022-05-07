NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI - Son Dakika
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NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

07.05.2022 15:50

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yolda çalışmaların bugün tamamlanacağı belirtildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, Tatvan ilçesine 13 kilometre mesafedeki Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolda dün karla mücadele çalışması başlattı. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu yolda, çalışmalar bugün de devam etti. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 2 iş makinesi ile çalışmaları yürüttüklerini, bugün akşam saatlerine kadar da yolu ulaşıma açarak, krater gölünü halkın ve turizmin hizmetine sunacaklarını söyledi. Aşit, 'Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçeleri sınırlarında olan Nemrut Krater Gölü yolunu dünden beridir açmaya çalışıyoruz. Dün hava şartlarından dolayı yarım bıraktık. Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalara başladık. Bugün akşam saatlerine kadar krater gölüne ulaşacağız" dedi.

NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

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Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplanan yolları açılıyor Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu Bitlis'teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: NEMRUT KRATER GÖLÜ YOLUNDA 6 METRELİK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI - Son Dakika
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