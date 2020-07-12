Nemrut'ta ziyaretçi sayısı azaldı - Son Dakika

Nemrut'ta ziyaretçi sayısı azaldı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla azalarak günde 200 kişinin altına düştü.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla azalarak günde 200 kişinin altına düştü.
Yaklaşık 2 bin yıl önce yörede hüküm süren Kommagene Kralı Antiochos tarafından 2206 metre yükseklikte inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turist sayısı, koronovirüs salgını nedeniyle azaldı. Salgın etkisiyle yurt içi ve yurt dışı turların iptal edildiği turistik alanı kendi özel araçları ile gelen yerli turistler geziyor. Geçen yıl günde ortalama olarak 1000 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı'ndaki ziyaretçi sayısı bu yılın aynı döneminde azalarak günde 200 kişinin altına düştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:59 Kaynak: DHA
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