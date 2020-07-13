Nemrut'taki kardeş ayılardan biri kış uykusundan sonra görülmedi - Son Dakika

Nemrut'taki kardeş ayılardan biri kış uykusundan sonra görülmedi

BİTLİS'teki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün kıyısını kendilerine mesken tutan 2 kardeş ayıdan biri, bu yıl kış uykusunun ardından görülmedi.

BİTLİS'teki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün kıyısını kendilerine mesken tutan 2 kardeş ayıdan biri, bu yıl kış uykusunun ardından görülmedi. Kardeşlerden birinin tek başına görülmesi, diğerinin ise ortaya çıkmaması ölmüş ya da öldürülmüş olma endişesine neden oldu. Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, bölgede kardeş ayılardan birini gördüklerini, bu ayının da zayıflayıp, saldırganlaştığını belirterek, vatandaşları yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakırken, geçtiğimiz yıl 2 yavru ayıya ev sahipliği yaptı. Göl kıyısında yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin elle besledikleri ayılar, kış mevsimini uykuda geçirdi. Ancak kış uykusundan uyanmaları merakla beklenen 2 ayıdan biri, bu yaz döneminde görülmedi.

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Bu da kardeş ayılardan kayıp olanının ölmüş ya da öldürülmüş olma ihtimalini gündeme getirdi.  Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, Nemrut Krater Gölü'ne düzenledikleri yürüyüşte ayılardan sadece birini gördüklerini, ayının aç kaldığı için zayıflayıp, saldırganlaştığını bildirdi. Vatandaşları ayıya yaklaşmamaları yönünde uyaran Araboğa, şunları söyledi:

"Bitlis Doğa Sporları Kulübü olarak her hafta, trekking ya da kamp gibi değişik doğa sporları etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta Nemrut Krater Gölü'nde çadır kamp programımız vardı. Nemrut denince aklımıza Nemrut ayısı gelir. Özelikle geçen yıl yavru olan iki boz ayı gelir. Geçen yıl defalarca karşılaştığımız, yavru oldukları için tehlike arz etmeyen yavru ayılar halkın ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu sene de aynı güzellikleri yaşamak isterdik. Ama iki boz ayı artık tek olarak görülmeye başlamıştır. Kulaktan kulağa dolaşan fısıltılar diğerinin öldüğü veya öldürüldüğü yönünde. Bu haftaki kampımıza, tek bir boz ayı geldi. Geçen yıla göre çok zayıf ve bir o kadar da tehlikeli ve saldırgan olduğunu gördük. İnsanlara yakınlaşması, ekmek ve piknik artıklarıyla beslenmeye başlaması, bizi tedirgin etti. Artık insanlar için tehlike bir yabani ayı haline gelmiş. Ziyaretçiler ile piknikçilerin çok dikkatli olmaları, bir fotoğraf uğruna fazla yaklaşmamaları gerekiyor. Hatta hiç yaklaşmamaları ve asla yiyecek vermemelerini özelikle tavsiye ediyorum" dedi.


- Bitlis
Türkiye, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:47 Kaynak: DHA

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