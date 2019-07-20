"Nemrut Yayla Şenlikleri" iptal edildi
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde düzenlenmesi planlanan "Nemrut Yayla Şenlikleri" Bitlis'te dün gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:23 Kaynak: İHA
'in Tatvan Belediyesi
tarafından dünyanın ikinci, Türkiye
'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut
Krater Gölü'nde düzenlenmesi planlanan "Nemrut Yayla Şenlikleri" Bitlis'te dün gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.
Konuyla ilgili Tatvan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "21 Temmuz 2019 Pazar günü (yarın) yapılması planlanan geleneksel 'Nemrut Yayla Şenlikleri', Bitlis'te meydana gelen hain terör saldırısındaki şehidimizden dolayı iptal edilmiştir. Bu vesile ile bir kez daha hain terör saldırısını kınıyor, şehit binbaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - BİTLİS
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