Nenad Bjelica'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması! Haber verildi mi?

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarında öne çıkan yabancı teknik adamlardan Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile ilgili sıcak bir açıklama yaptı.



Nenad Bjelica, "Fenerbahçeli yöneticiler ile 1 aydan fazla süredir görüşmüyorum. Onlarla konuştuk, görüştük ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmazsa, İstanbul'a gitmiyorum diyebiliriz." dedi.



Sarı lacivertli takımın gündeminde olduğu iddia edilen Bjelica'nın kalan 8 haftalık kısım için göreve çağrılmaması ve başkan Ali Koç'un sezon sonunu işaret etmesi Erol Bulut ismini bir kez daha öne çıkardı.



Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünün Erol Bulut olmasına kesin gözüyle bakılıyor.