Nenad Lalovic İstanbul'da
4 saat önce
Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç, İstanbul'da Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç, İstanbul
'da Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
ile bir araya geldi. Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Laloviç, İstanbul'a geldi. Başkan Laloviç'i İstanbul'da UWW Yönetim Kurulu Üyesi Maria Rodika Yakşi ile Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın karşıladı.
"TÜRK GÜREŞİ EMİN ELLERDE" Türk güreşinin son Avrupa
Şampiyonası'na damga vurduğunu belirterek, TGF Başkanı Musa Aydın hakkında da övgü dolu sözler söyleyen UWW Başkanı Laloviç, "Artık Türk güreşi sizinle yeniden eski günlerine kavuştu. Göreve geldiğiniz günden bu yana başarılarınız sürekli artıyor. Türk güreşinin bu çıkışı bizleri de mutlu ediyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, Türk güreşi emin ellerde. Sizleri gönülden kutluyorum" dedi. Nenad Laloviç ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın daha sonra Türk ve dünya güreşinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.
(İHA)
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