Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Çocuklarından Rektör Çakmak'a Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.



Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasından dolayı tebrik ve eğitimlerine sağladığı desteklerinden ötürü teşekkür ziyaretinde bulunmak üzere Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Aynur Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Muhammed Başboğa eşliğinde üniversiteye gelen 14 çocuğu eşi ile birlikte Rektör Çakmak karşıladı.



Neşeli bir atmosferde gerçekleşen ziyaret esnasında sevimli konuklar ETÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mucit Park Bilim ve Fikir Atölyesine katılımlarını sağladığından ötürü Çakmak'a teşekkürlerini sundular.



Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çakmak, "Sizler benim en kıymetli misafirlerim oldunuz. Belki bundan 20 sene sonra bizler sizleri bu makamda ziyaret edeceğiz. Sizlerin başarıları bizleri çok mutlu edecektir" ifadelerinde bulundu.



Çekilen hatıra fotoğrafları ve hediye takdiminin ardından ziyaretçilere yapılan küçük bir geziyle üniversite tanıtıldı. - ERZURUM

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