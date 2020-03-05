Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

6 saat önce

Erzurum'da bir grup kadın, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Erzurum'u ele geçirmek isteyen Rusları durdurmak için kundaktaki çocuğunu bırakıp elindeki satırıyla cepheye koşan Nene Hatun'u Dünya Kadınlar Günü'nde kabri başında andı.

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı, System.String[]

Erzurum'da bir grup kadın, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Erzurum'u ele geçirmek isteyen Rusları durdurmak için kundaktaki çocuğunu bırakıp elindeki satırıyla cepheye koşan Nene Hatun'u Dünya Kadınlar Günü'nde kabri başında andı.


Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, öncülüğünde bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir grup kadın, Nene Hatun'un Aziziye Tabyasındaki kabrini ziyaret ederek, din görevlileri eşliğinde dua okudular.


Büyüker, Nene Hatun'un, Türk kadınının ölümsüz bir sembolü olduğunu belirterek, Dünya genelinde kadın kahramanı ile anılan bir başka şehir bulunmadığını ifade etti.


Büyüker, "Erzurum olarak adı tarihe altın harflerle yazılmış Nene Hatun ile gurur duyuyor, kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ermeni zulmünden kurtuluşumuzun 100'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde elinde satırı ile tabyalara koşan ve düşmanla göğüs göğüse çarpışarak, kanları, canları pahasına bu toprakları bize yurt olarak bırakan Nene Hatun'u ve şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.


Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş ile çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti. - ERZURUM

Nene Hatun, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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