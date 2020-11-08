Nene Hatun Lisesi öğrencileri, depremzede çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir'deki depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Okul Müdürü İpek Çam, AA muhabirine, öğrencilerinin ocak ayında Elazığ'da meydana gelen depremin ardından İzmir'de de depremzede öğrencilerin yanında olmak istediklerini kendisine ilettiğini belirtti.

Öğrencilerin gençlik merkezinden katılan yaşıtlarıyla birlikte çadır kentte bir günü çocuklarla geçirdiğini aktaran Çam, "Onlara biraz da olsa o yaşadıkları üzücü olayı unutturmaya çalıştılar." dedi.

Okul öğrencilerinden Pınar Arslan ise depremin en çok çocukların psikolojilerini etkilediğini belirterek, "Çocukların yüzündeki o gülümseme her şeye değer. Bazıları ailelerini bazıları ise yakınlarını kaybetmişti. Oynadığımız oyunlar ve hediyelerimizle onlara biraz da olsa moral vermeye çalıştık. Umarım yaralar ne kısa sürede sarılır." dedi.