Nene Hatun Stadı yenileniyor - Son Dakika

Nene Hatun Stadı yenileniyor

29.11.2020 13:42
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Nene Hatun Stadını yenileyeceklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Nene Hatun Stadını yenileyeceklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, spor kenti olma hedefiyle tesisleşme çalışmalarına ağırlık vermeyi sürdürüyor. Alt yapılarda yetişen gençlerin hem sağlık hem de sportif alanda başarılı olacağını her fırsatta dile getiren Büyükakın, Darıca Nene Hatun Stadının ve tesislerinin modern bir görünüme kavuşturulacağını dile getirdi. Büyükakın, "FİFA standartlarında uygun sentetik sahası ve her türlü donanımıyla sporseverlerin hizmetine sunacağımız Darıca Nene Hatun Stadımızda, çocuklarımız ve gençlerimiz çok daha güzel bir şekilde spor yapacaklar" dedi.

Darıca'da yaşayan vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği tesisin ilçenin sportif gelişimine önemli katkılar sağladığını söyleyen Büyükakın, "Amatör spor camiasının Nene Hatun Stadında bir düzenleme yapılmasını çok istiyordu. Tesislerin ve zeminin yeniden yapılması, neslimizin daha güzel bir alanda spor yapmasını arzuluyorduk. Arkadaşlarımız proje ve diğer teknik detaylar üzerine çalışmaya başladı. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve spora gönül vermiş vatandaşlarımız için Darıca Nene Hatun Stadında çok önemli bir adım atıyoruz. Darıcalı ve bölgede yaşayan hemşerilerimizin nezih bir ortamda spor yapmalarını istiyoruz. Yakın bir zamanda stat ve çevresinde bir inceleme gerçekleştirmiştik. Alt yapılardan üst liglere kadar futbol oynayan gençlerimize yakışan bir tesis kazandırmayı çok kıymetli buluyoruz. Bunun için adım attık ve gerekeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Nenehatun Spor Kompleksi projemizin idari bina kısmının protokol sözleşmesini Spor Toto ile birlikte imzaladık. Geri kalan çim sahası, antrenman sahası ve tribünlerimizi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tamamlayarak gençlerimizin hizmetine açacağız. Bu nedenle Tahir Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Nene Hatun Stadı yenileniyor
Nene Hatun Stadı yenileniyor
Nene Hatun Stadı yenileniyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nene Hatun Stadı yenileniyor - Son Dakika


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