Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'nin temeli atıldı

Darıca'da yapılacak olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi için temel atma töreni düzenlendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşa edilecek Nenehatun Amatör Spor Kompleksi için temel atma töreni gerçekleşti. Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan tesisin temel atma törenine Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Aktürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, amatör spor kulüp temsilcileri, Darıca Gençlerbirliği altyapı sporcuları ve davetliler katıldı.

"Buranın yapılması bizim için elzemdi"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Ankara'ya gittik geldik yolları aşındırdık. Milletvekillerimize, Spor Bakanlığımıza, büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Burada barakalar vardı. O gençler antrenmanlardan sonra barakalarda yağmur altında duşunu alıp giyiniyordu. Buranın yapılması bizim için elzemdi. Darıca'ya muhteşem bir spor tesisi kazandıracağız. İdari bina kısmıyla birlikte ışıklandırması, sahası, tribünleri ile modern bir tesis inşa edeceğiz. Ama nasıl kazandıracağız hep beraber kazandıracağız. El birliği ile ekip ruhu ile kazandıracağız. Zorlu bir süreçti ama artık kolay kısmına geldik. Kısa zamanda bitirip yıl sonuna açmak istiyoruz. Amatör ruha başından beri sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençlik, gençlik, gençlik derken bunu sözde söylemedik. Eylemlerimizde de bunu gösterdik. Kitap kafelerimiz, spor tesislerimiz, sanat akademilerimizle her zaman gençlerin yanında olmaya gayret ettik. Darıca'yı her alanda sporun, gençliğin, kültür sanatın başkenti yapmak için çalışıyoruz. Nenehatun amatör spor kompleksimiz Darıca'nın gençlerinin hizmetinde olacak. Toplam 2 bin 136 metrekare alanında inşa edilecek tesisimizde 3 adet çok amaçlı salon, 6 adet amatör spor kulüp odası, 2 adet ev sahibi ve rakip takım müsabaka odası, hakem odaları, duş alanları yer alacak. Darıca'ya ve spora yakışan bir tesisi kazandıracağız. Bizim çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Bir kez daha spor bakanlığımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

"Sağlıklı ve mutlu bir toplum için spor çok önemli"

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara yapılan tesisin çok önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Sporcularımız ve gençlerimiz için çok kıymetli bir yatırım. İnşallah tamamlandığında modern bir tesiste ilçemize yakışan bir alanda spor yapabilecekler. Sağlıklı ve mutlu bir toplum için spor çok önemli. Bu alan da gençlerimizin geleceğine katkı sunacaktır. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla birlikte protokol butona basılarak temel için ilk harç döküldü. Tören, kurban kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KOCAELİ