Nenek-Balışıh demiryolu hattına yüksek gerilim verilecek - Son Dakika
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Nenek-Balışıh demiryolu hattına yüksek gerilim verilecek

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), inşaatı tamamlanan Nenek (Ankara)-Balışıh (Kırıkkale) istasyonları arasındaki demiryolu hattına 28 Şubat tarihinden itibaren yüksek gerilim verileceğini duyurdu.

Nenek-Balışıh demiryolu hattına yüksek gerilim verilecek, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), inşaatı tamamlanan Nenek (Ankara)-Balışıh (Kırıkkale) istasyonları arasındaki demiryolu hattına 28 Şubat tarihinden itibaren yüksek gerilim verileceğini duyurdu.


TCDD'den yapılan açıklamada, "Nenek- Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Projesi kapsamında inşaatı tamamlanan Nenek (Ankara)-Balışıh (Kırıkkale) istasyonları arası demiryolu hattına 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren 27 bin 500 volt gerilim verilecektir" denildi.


Hat kesimlerine verilecek yüksek gerilim nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kırıkkale, 28 Şubat, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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