11-29 Eylül tarihleri arasında ilk kez gerçekleşecek olan; neo-klasik müziğin en iyi temsilcilerini bir araya getirerek; minimal, ambient, deneysel, avangart türleri ile buluşturan Neue! Step, tarzlar arasında sınırları kaldırarak yeni yaratıcı deneyimlerin kapısını açıyor ve sanatseverleri müziğin sınırlarına doğru bir keşfe davet ediyor.

Müzik severlerin heyecanla beklediği ve eklenen yeni içerikleri ile birlikte yepyeni bir müzik deneyimi sunan Neue! Step için geri sayım başladı. Zorlu PSM, 11-29 Eylül tarihleri arasında neo-klasik, minimal ve deneysel müziğin yeni nesil arasında popülerleşmesinde katkı sağlayan yıldız isimlerini bu festivalde bir araya geliyor.

Neue! Step'te çağdaş enstrümantal müziğin mabedi kabul edilen, Londra merkezli plak şirketi Erased Tapes'ten üç sıradışı ismi Neue!Step'te olacak. Yüzyılın belki de en yetenekli bestecilerinden Nils Frahm, farklı enstrümanlarla deneysel üretimlerde bulunan multi-enstrümantalist ve şarkıcı Peter Broderick ve klasik müziği minimalizmle buluşturan şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Douglas Dare, festivalde Erased Tapes'i ve plak şirketinin müzikal dehasını temsil edecek.

Festival programında yeni dönem klasik müzik dünyasının en önemli Bach yorumcularından İzlandalı piyanist Víkingur Ólafsson, Berlin Filarmoni'nin 12 Çellisti, Diviner solo albümüyle Wild Beasts'in eski solisti Hayden Thorpe, Sylvain Chauveau ve Roberto Cacciapaglia gibi müzikte yeni arayışlarda bulunan ve müziğin anlamını genişleten sanatçılar yer alıyor.

2015 yılında avangard, deneysel, neo-klasik, ambient ve elektronik müzik ekseninde faaliyet göstermeye başlayan Londra ve Istanbul merkezli bağımsız plak şirketi Injazero Records'un en değerli sanatçıları arasında yer alan Heinali, Matt Emery ve C. Diab, Injazero Records Showcase gecesinde 360° sahne düzeni ile müziğin zamansal ve duygusal sınırlarına doğru bir keşfe çıkaracak. Aynı zamanda geçtiğimiz sezon Zorlu PSM prodüksiyonu ve DOT işbirliğiyle hayata geçirilen ve önemli bir hayran kitlesine ulaşan, Ajvide Lindqvist'in çok satan romanı ve senaryosunu da kaleme aldığı kült film "Let the Right One In"in sahne uyarlaması Bırak İçeri Gireyim, yine Neue! Step kapsamında seyircisi ile buluşacak.

'Sad Techno' konsepti altında etkileyici bir setle unutulmaz bir geceye imza atacak Mabbas-Constant Sorrow Electronica ve Neue! Step'e özel hazırlanmış, birbirinden özgün sanatçıların görsel ve işitsel performans serilerini oluşturan Fallen Light Renew, Zorlu PSM'nin Neue! Step 'Bir Sonbahar Festivali' kapsamındaki etkinlikler arasında yer alacak.

Neue! Step kapsamında %100 Studio'da gerçekleşecek konserlerde 360 derece sahne deneyimine ev sahipliği yapacak olan Zorlu PSM, yeni deneyimlere açık müzikseverleri 11-29 Eylül tarihleri arasında müziğin zamansal ve duygusal sınırlarına doğru bir keşfe çıkaracak.