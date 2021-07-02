Üye Girişi
Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı' - Son Dakika
BBC

Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı'

02.07.2021 02:09
Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı', System.String[]

Yunanistan'da neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin firari Genel Başkan Yardımcısı'nın, aylarca polisten kaçmayı başarmasının ardından, Atina'da yakalandığı bildirildi.

Yunanistan'da neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin firari Genel Başkan Yardımcısı'nın, aylarca polisten kaçmayı başarmasının ardından, Atina'da yakalandığı bildirildi.

Hristos Pappas, Altın Şafak'ın tüm lider kadrosunun, suç örgütü yönetmekten hüküm giydiği geçen Ekim ayından bu yana aranıyordu.

13 yıl hapis cezası alan Pappas, teslim olmayı reddetmişti.

Pappas'ın Nazizm saplantılı olmakla tanınıyor ve Altın Şafak'ın başlıca ideloğu olarak kabul ediliyor.

Bir polis kaynağı AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Pappas'ın Atina'nın Zografou semtindeki bir evde yakalandığını söyledi.

Polisin yazılı açıklamasında, Pappas'ın adı anılmazken, 59 yaşındaki bir erkeğin terörle mücadele suçlarından tutuklandığı ve bugün savcının karşısına çıkartılacağı belirtildi. Açıklamada, Pappas'ın saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen 52 yaşındaki bir kadının da gözaltına alındığı bildirildi.

Pappas'ın avukatı henüz bir açıklama yapmadı. Avukat geçen Ekim ayında, temyizde cezasının bozulmasını bekleyen müvekkilinin teslim olmayacağını söylemişti.

Pappas, Altın Şafak'ın kurucu üyelerinden biri ve liderinin yakın arkadaşıydı. Nazi bayrağı altında bir fotoğrafı ve çocuklara Hitler selamını öğretirken gösteren görüntüleri ortaya çıkmıştı.

2012'deki mali krizin ardından Altın Şafak'ın aldığı destek zirve yapmış, ancak göçmenlere ve solculara yönelik saldırıları tepki yaratmıştı.

Anti-faşist bir rapçinin 2013'te bir Altın Şafak destekçisi tarafından öldürülmesinin ardından, partiye yönelik adli soruşturma başlatılmıştı.

Dava beş yıldan uzun sürmüş ve geçen Ekim ayında 68 zanlıya ceza verilmişti.

Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı'

Yunanistan, Altın, Ekim, Nazi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım 00:11 Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım Anketçilere kızan Ahmet Davutoğlu iddialı konuştu: Gelecek Partisi belirleyici güç olacak 23:57 Anketçilere kızan Ahmet Davutoğlu iddialı konuştu: Gelecek Partisi belirleyici güç olacak Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi: Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70 23:29 Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi: Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70
Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı 22:17 Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu 21:37 Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı 21:08 Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarların taksit sayılarına düzenleme Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarların taksit sayılarına düzenleme         
00:20
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor         
00:00
Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti         
23:36
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
ABD'den küstah rapor! Türkiye, ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı         
21:10
Babası canlı canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliller buldu Babası canlı canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliller buldu         
21:02
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
18:31
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 02:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement