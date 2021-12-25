Üye Girişi
"Neodimyum-Demir-Bor" mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi - Son Dakika

"Neodimyum-Demir-Bor" mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi

25.12.2021 11:30

Elektronik cihazlarda yaygın kullanılan "Neodimyum-Demir-Bor (NdFeB)" mıknatısların "sıcak preslenmiş - izotropik" türü Türkiye'de laboratuvar ortamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) üretildi.

Elektronik cihazlarda yaygın kullanılan "Neodimyum-Demir- Bor (NdFeB)" mıknatısların "sıcak preslenmiş - izotropik" türü Türkiye'de laboratuvar ortamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) üretildi.

SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan, 2 yıl önce Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle elektrik motorlarından cep telefonlarına, televizyonlardan bilgisayar ve insansız hava araçlarına kadar elektronik cihazların yapımında kullanılan NdFeB mıknatısların yerli imkanlarla üretilmesi için proje geliştirdi.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AA muhabirine, uzun süren çalışmalar sonucunda tamamen yerli cihazlarla laboratuvar ortamında söz konusun mıknatısların "sıcak preslenmiş - izotropik" çeşidini üretmeyi başardıklarını söyledi.

Projenin, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün (NATEN) ilgisini çekmeyi başardığını aktaran Kul, enstitünün mıknatısların endüstriyel boyutta üretilmesi için çalışmayı fonlamak istediklerini aktardı.

Yıllık 25 milyar dolarlık pazardan Türkiye'nin de pay alması hedefleniyor

Projeyi üniversitenin Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki hızlı katılaştırma laboratuvarında ekibiyle hayata geçiren Kılıçaslan ise söz konusu mıknatısların önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mıknatıslar, elektrik motorlarından cep telefonlarına, TV'lerden bilgisayarlara hatta drone'lara kadar hemen her elektronik aygıtta kullanılmaktadır. Hali hazırda küresel ölçekte yıllık 25 milyar dolarlık bir pazar söz konusu olup bu pazarın çok yakın zamanda 30 milyar doları bulması bekleniyor. Türkiye, bu devasa pazardan hemen hemen hiçbir pay almamaktadır. Dolasıyla buradaki amacımız, günümüz teknolojisi açısından son derece hayati önemde olan bu ürünü tamamen yerlileştirmek, hatta mevcut olanlardan daha iyi mıknatıslar geliştirmektir."

Mıknatısın geliştirilebilmesi için gereken alt yapıyı da tamamen yerli imkanlarla oluşturduklarını vurgulayan Kılıçaslan, "Bunun için öncelikle bir vakum indüksiyon ergitme sistemi, daha sonra vakum melt spinner cihazı, son aşamada ise vakum sıcak pres cihazını tamamen kendimiz tasarladık ve hepsini Türkiye'de ürettirdik. Böylece 300-400 bin avroluk bir yatırım gerekirken, bunu 35-40 bin avro maliyetle tamamlamış olduk." dedi.

Kılıçaslan, mıknatısı oluşturan hammaddenin temini noktasında da çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Bu tür mıknatısların hammaddesi yurt dışından karşılanıyor. Dolayısıyla mıknatısı daha düşük bir maliyetle üretebilmek için atık mıknatısları değerlendirdik. Önce bu mıknatısları geri dönüştürdük. Daha sonra bu geri dönüştürdüğümüz hammaddeyi kendi geliştirdiğimiz mıknatısta da kullandık. Ürettiğimiz mıknatısın bileşiminin yaklaşık yüzde 30'unu geri dönüşümden sağlıyoruz. Bu da çok ciddi maliyet düşürücü bir çözüm olarak öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Neodimyum-Demir-Bor mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi
Neodimyum-Demir-Bor mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi
Neodimyum-Demir-Bor mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi
Neodimyum-Demir-Bor mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi

YORUMLAR
500

Öğretim Üyesi, Türkiye, Sivas, Bor, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Neodimyum-Demir-Bor' mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi - Son Dakika


Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı! Yüzüne başka arkasından başka Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı! Yüzüne başka arkasından başka         
12:03
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kırdılar! Hırsızların pes dedirten rahatlıkları kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kırdılar! Hırsızların pes dedirten rahatlıkları kamerada         
11:14
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı         
10:50
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:05 Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
11:31 Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor
11:30 Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: "Neodimyum-Demir-Bor" mıknatıslar Türkiye'de laboratuvarda üretildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement