Son Dakika Haberleri: Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar
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Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar

1 saat önce

KASSEL Valisi Walter Lübcke'nin aşırı sağcı bir ırkçı tarafından öldürülmesi Almanya'da tüm dikkatleri aşırı sağın üzerine çekti.

Neonaziler bira içemesin diye hepsini satın aldılar, System.String[]
KASSEL Valisi Walter Lübcke'nin aşırı sağcı bir ırkçı tarafından öldürülmesi Almanya'da tüm dikkatleri aşırı sağın üzerine çekti. Siyasilerin ve yetkililerin aşırı sağı ciddi bir tehlike olarak tanımlaması ve üzerine gidilmesi gerektiği açıklamaları, neonazilerin cesaretini kırmaya yetmedi. Saksonya'nın Polonya sınırındaki 2 bin 300 nüfuslu Ostritz kentinde neonaziler, yine gövde gösterisi yaptı. Almanya'nın her tarafından neonaziler Ostritz'de düzenlenen 'Schild und Schwert - Kalkan ve Kılıç' adlı aşırı sağ rock konserine akın etti.

KENT SAKİNLERİ HOŞ KARŞILAMADI

Polisin verdiği bilgiye göre Hotel Neisseblick önündeki alanda cumartesi günü yapılan konsere 500'ün üzerinde aşırı sağcı katıldı. Aşırı sağcılar, üzerlerinde 'Arische Bruderschaften - Aryan Kardeşliği' yazılı siyah tişörtlerle boy gösterdi. Ostritz sakinleri ise neonazilere bira satışını önlemek için bir girişim düzenleyerek, süpermarketlerde satılan tüm biraları satın aldı ve kentte 'barış festivali' adlı karşı gösteri düzenledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:58 
Polonya, Almanya, Güncel
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