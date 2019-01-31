Son Dakika Haberleri: Neonaziler Silah Talimi İçin Yurt Dışına Çıkıyor

Neonaziler Silah Talimi İçin Yurt Dışına Çıkıyor

1 saat önce

HÜKÜMET, Çek emniyet güçlerinin Federal Asayiş Dairesi polisine, Çek Cumhuriyeti'nde poligonları kiralayan Almanların listesini verdiğini, neonazilerin de silah talimi yaptıklarının bu şekilde belirlendiği bilgisini paylaştı.

Neonaziler Silah Talimi İçin Yurt Dışına Çıkıyor, System.String[]
HÜKÜMET, Çek emniyet güçlerinin Federal Asayiş Dairesi polisine, Çek Cumhuriyeti'nde poligonları kiralayan Almanların listesini verdiğini, neonazilerin de silah talimi yaptıklarının bu şekilde belirlendiği bilgisini paylaştı. Neonazilerin yurt dışında mermi de satın aldıkları daha önceden biliniyor. 24 Eylül 2017'de istihbaratın verdiği bilgi sonunda Çek Cumhuriyeti'ne dokuz otomobille giden neonazileri durduran polis, arabalarda çok sayıda mermi bulmuştu.

Polis şimdiye kadar Almanya içinde beş ayrı poligonda neonazilerin silah talimi yaptıklarını belirledi. Hükümet, 21 Aralık 2016 ile 21 Aralık 2017 tarihleri arasında toplam 27 kez aşırı sağcıların silah talimi yaptığının tespit edildiğini, neonazilerin Çek Cumhuriyeti dışında silah talimi için Bulgaristan'a da gittiklerini soru önergesine verdiği cevapta belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı

CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:01:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neonaziler Silah Talimi İçin Yurt Dışına Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]