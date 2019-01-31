Neonaziler Silah Talimi İçin Yurt Dışına Çıkıyor

HÜKÜMET, Çek emniyet güçlerinin Federal Asayiş Dairesi polisine, Çek Cumhuriyeti'nde poligonları kiralayan Almanların listesini verdiğini, neonazilerin de silah talimi yaptıklarının bu şekilde belirlendiği bilgisini paylaştı.

HÜKÜMET, Çek emniyet güçlerinin Federal Asayiş Dairesi polisine, Çek Cumhuriyeti'nde poligonları kiralayan Almanların listesini verdiğini, neonazilerin de silah talimi yaptıklarının bu şekilde belirlendiği bilgisini paylaştı. Neonazilerin yurt dışında mermi de satın aldıkları daha önceden biliniyor. 24 Eylül 2017'de istihbaratın verdiği bilgi sonunda Çek Cumhuriyeti'ne dokuz otomobille giden neonazileri durduran polis, arabalarda çok sayıda mermi bulmuştu.



Polis şimdiye kadar Almanya içinde beş ayrı poligonda neonazilerin silah talimi yaptıklarını belirledi. Hükümet, 21 Aralık 2016 ile 21 Aralık 2017 tarihleri arasında toplam 27 kez aşırı sağcıların silah talimi yaptığının tespit edildiğini, neonazilerin Çek Cumhuriyeti dışında silah talimi için Bulgaristan'a da gittiklerini soru önergesine verdiği cevapta belirtti.

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