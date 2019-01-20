Son Dakika Haberleri: Neophilia" Resim Sergisi 6 Şubat'ta Açılacak

Neophilia" Resim Sergisi 6 Şubat'ta Açılacak

1 saat önce

Ressam Zeynep Çopur'un ilk kişisel sergisi "Neophilia", F Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Neophilia
Ressam Zeynep Çopur'un ilk kişisel sergisi "Neophilia", F Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta açılacak olan sergi, 2 Mart'a kadar görülebilecek.

Tuval üzerine yağlı boyanın yanı sıra farklı malzeme ve tekniklerle yapılan yaklaşık 20 eserin yer aldığı sergi, insan mizacındaki yeni ve farklı olana karşı tepkileri sorguluyor.

Serginin başlığı olan "Neophilia" (neofili) ise yeniye ve alışılmamış olana karşı gösterilen yoğun ilgi anlamına geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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