Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı - Son Dakika

Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı

Son dakika haberleri: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu basın toplantısı ile başladı.

- Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı

AYDIN - Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu basın toplantısı ile başladı. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sanatı sokaklara taşıyan kentlerin büyük bir değer kazandığını belirterek "Kuşadası'na kazandırdığımız her alanın sanatla şekillenmesini istiyoruz" dedi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen toplantıya Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri birim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın kültür ve sanatla anılan bir kent haline gelmesini istediklerini belirterek "Ne yazık ki pandemi nedeniyle bu süreçte düzenlenen bütün etkinlikler biraz eksik kalıyor. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi ile etkinliğimizin kapsamını ve katılımcı sayısını sınırlamak durumunda kaldık" dedi. Sempozyumun ortaklarından Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova ve KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olan kentimiz Kuşadası, İyonlar tarafından günümüzde Yılancı Burnu olarak adlandırılan bu bölgede 'yeni kent' anlamına gelen 'Neopolis' adıyla kurulmuş. Biz de sempozyumumuzun tarihte kurulduğu bu ilk isimle anılmasını istedik. Sempozyumumuza uluslararası bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl da ülkemizin dışından katılımcı sanatçılar var. Sempozyumumuzun küratörliğünü Sayın Özlem ve Hakan Şengönül üstleniyor. Kendilerine bizleri cesaretlendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sempozyumumuza Rusya'dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye'den ise İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Hakan Çınar, Sıtkı Eryılmaz, Roben Divarcı ve küratörlerimiz Özlem ve Hakan Şengönül olmak üzere 9 sanatçı katılıyor"

Başkan Ömer Günel, 25 günlük bu sempozyumun sonunda Kuşadası'na 9 heykel hediye edileceğini kaydederek 'Kuşadası'nın değerleri' teması ile şekillenecek bu heykellerin yeniden inşa edilen alanlarda kullanılacağını söyledi. Sanatı sokaklara taşımak istediklerini ifade eden Başkan Ömer Günel "Yeni inşa ettiğimiz ve düzenlediğimiz her alanı sanatla şekillendirmek istiyoruz. Çünkü sanatı sokaklara taşıyan kentlerin büyük bir değer kazandığını biliyoruz. İlgi duyan, merak eden tüm hemşehrilerimiz, sempozyum süresince burada çalışmalarını sürdürecek olan sanatçılarımızın üretim süreçlerine tanıklık edebilirler. Sponsorlarımızın ve iş birlikçi kurumlarımızın destekleriyle Kuşadası yepyeni bir etkinliğe daha kavuştu. Emeği gecen herkese teşekkür ediyor, Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nun kentimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sempozyum, Başkan Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova ve KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından mermer üzerine vurulan ilk çekiç darbesi ile başladı.

Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı
Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı

Mehmet Nuri, Kuşadası, Heykel, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: - Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı - Son Dakika

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