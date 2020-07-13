NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI İSTANBUL SEMALARINDA - Son Dakika

NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI İSTANBUL SEMALARINDA

AMERİKA Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, İstanbul semalarında görüntülendi.

AMERİKA Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını NEOWISE teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, İstanbul semalarında görüntülendi.

Mart ayında NASa tarafından keşfedilen ve bir süredir çıplak gözle görülebilen Neowise kuyruklu yıldızı, İstanbul semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek. Ağustos ayından itibaren ise parlaklığını kaybederek kaybolacak. Neowise kuyruklu yıldınızı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde fotoğraflayan Astrofotoğraf Sanatçısı Süleyman Akgüneş,"Kuyruklu yıldızlar sanılan aksine yıldız değillerdir. Diğer gezegenler gibi güneş çevresinde kendine has yörüngeleri olan, donmuş gaz ve buz kütleleri olarak adlandırabileceğimiz gök cisimleridir. Tabi yörüngeleri gezegenlerin yörüngelerine oranla, yörüngelerine çok daha fazla uzun sürede tamamladıklarından bu tarz güneşe yaklaştıklarında ancak keşfedilebilirler. Neowise Mart ayında NASA tarafından keşif edildi. Geldiği noktada parlaklığı beklenilenin çok daha fazlasına ulaştığı için birçok şehirden gözlemlenebilecek duruma ulaştı. Bu sayede İstanbul'dan bile görüntülenebiliyor. Geçtiğimiz günlere kadar gün doğumundan 1-1,5 saat önce gözlemleyebiliyorduk. Birkaç gün daha bu şartlarda gözlemleyebileceğiz. Temmuz ayının ortasından itibaren gün batımından hemen sonra kuzey batı ufkundan görülebilecek. Güneş'ten uzaklaştığı süre zarfında parlaklığı gittikçe azalacak ve gözle görülemeyecek noktaya ulaşacak. Bir süre daha İstanbul için saat sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında gözlemleme şansımız olacak. Diğer şehirler için bu saat değişebileceği için gün doğumundan 1-1,5 saat önce görmemiz mümkün olacak" dedi.

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BİR DAHA YAKLAŞIK 6700 YIL SONRA GÖRÜLEBİLECEKÇeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, görüngesini tamamlaması yaklaşık 6700 yıl sürüyor. Eğer Neowise kuyruklu yıldızı yaşamaya devam ederse, Dünya'ya en en yakın konuma yaklaşık 6700 yıl sonra geleceği öngörülüyor. Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020'de Güneş'e yakın bir geçiş sergiledi. Neowise, Güneş sisteminin dış kısımlarına geri dönerken Dünya'nın yörüngesinin dışından geçecek. Ayrıca Neowise, 23 Temmuz tarihinde Dünya'ya en yakın noktadan geçecek.

İstanbul, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI İSTANBUL SEMALARINDA - Son Dakika
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