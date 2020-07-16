Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi - Son Dakika

AMERİKA Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında çıplak gözle görüntülendi.

NASA tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.