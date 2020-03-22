Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı - Son Dakika
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Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı

6 saat önce

Nepal yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Çin ve Hindistan sınırını bir haftalığına kapatma kararı aldı.

Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı, System.String[]

Nepal yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Çin ve Hindistan sınırını bir haftalığına kapatma kararı aldı.

Nepal bakanlar kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Çin ve Hindistan sınırının yarın yerel saatle 10.00'dan itibaren bir haftalığına kapatılacağını bildirdi.

Hükümetin virüsle mücadele için 4,1 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu ifade eden Gyawali, kabinedeki bakanların bir aylık maaşlarını bu fona bağışlama sözü verdiğini kaydetti.

Ülkede şu ana dek Kovid-19 bulaşan bir kişi bulunuyor.

Hindistan'da işçi olarak çalışan on binlerce Nepalli, bu ülkedeki vaka sayılarının artmasının ardından Nepal'e geri dönmüştü. Ülkede, sınır kapılarından uygun bir sağlık kontrolüne tabi tutulmadan geçen bu kişilerin Kovid-19 virüsünü Nepal'e taşıdığına dair korku hakim.

Başbakan Yardımcısı Ishwar Pokharel liderliğinde 18 Mart'ta bir araya gelen Kovid-19 önlemleri konusunda görevli üst düzey ekip, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle bazı Asya ülkelerinden gelecek hem Nepal vatandaşı hem de yabancı yolcuların, 20 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ülkeye girişlerini yasaklama kararı almıştı.

Nepal hükümeti, virüsün yayılmasına engel olmak için 30 Nisan'a kadar okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, spor salonlarının, kulüplerin, yüzme havuzlarının ve müzelerin kapatılması talimatını vermişti.

Hükümet ayrıca, sosyal ve dini aktivitelerde 25'ten fazla kişinin bir araya gelmesine de yasak getirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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