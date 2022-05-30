Nepal dağlarında kaybolan uçağın enkazı bulundu - Son Dakika
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Nepal dağlarında kaybolan uçağın enkazı bulundu

30.05.2022 10:28
Nepal dağlarında kaybolan uçağın enkazı bulundu

Nepal'in dağlık kesiminde dün kaybolan içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın enkazı tespit edilirken 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal'in dağlık kesiminde dün kaybolan içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın enkazı tespit edilirken 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

India Today'in Nepalli emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, dün dağ kasabası Jomsom'a varmak üzere Pokhara'dan kalkan ancak bir süre sonra kuleyle irtibatı kesilen Tara Air'e ait uçağın, Mustang bölgesindeki Thasang civarında 14 bin 500 fit irtifada seyir halindeyken dağa çarptığı belirlendi.

Yetkililer, 3 kişilik mürettebat ile 19 yolcunun bulunduğu uçaktan 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phadindra Mani Pokhrel, yapılan ön değerlendirmelere göre, uçaktakilerden kurtulan olmadığını söyledi.

Pokhrel, resmi açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor.

Nepal Sivil Havacılık İdaresinden dün yapılan açıklamada, dağ kasabası Jomsom'a varmak üzere Pokhara'dan kalkan Tara Air'e ait uçağın, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle temasının kesildiği belirtilmişti.

Bunun ardından, Mustang bölgesindeki Khaibang civarında başlatılan uçağı arama çalışmalarına havanın kararması ve kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Uçakta 4'ü Hint, 2'si Alman 22 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Pokhara, India, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal dağlarında kaybolan uçağın enkazı bulundu - Son Dakika


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