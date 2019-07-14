Son Dakika Haberleri: - Nepal'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi
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- Nepal'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

2 saat önce

- Nepal'daki sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldiKATMANDU - Nepal'de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi.

- Nepal'daki sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi
KATMANDU - Nepal'de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi.
Nepal'da Perşembe gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle 18'i çocuk olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 24 kişinin kayıp olduğu, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Sürekli yağış, nehirlerdeki su seviyesinin de yükselmesine neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bin 385 ev selden zarar gördü. Polis, başkent Katmandu'da 185 kişinin, ülke genelinde ise bin 104 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları için ülke genelinde toplam 27 bin 380 personel görevlendirildi.
Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının üç gün daha süreceği bildirildi.
- Nepal'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi
Katmandu, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
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