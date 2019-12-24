Nepal'de 122 Çinli finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Nepal'de 122 Çinli finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Nepal'de ülkeye turist vizesiyle giren 122 Çinli, finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Nepal'de 122 Çinli finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Nepal'de ülkeye turist vizesiyle giren 122 Çinli, finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Nepal polisi, şüpheli faaliyetlerde bulunduklarına dair ihbar üzerine 8'i kadın 122 Çinlinin başkent Katmandu'nun çeşitli semtlerinde gözaltına alındıklarını açıkladı.

Zanlıların, siber suçlar işlediklerinden ve bankamatiklere korsan saldırılar düzenlediklerinden şüphelenildiği, farklı karakollarda tutulan bu kişilerin bilgisayarlarına da el koyulduğu belirtildi.

Çin'in Katmandu Büyükelçiliği yetkilileri konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Katmandu, turist, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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