Nepal'de Ahşap Oymaları Sergileniyor - Son Dakika
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Nepal'de Ahşap Oymaları Sergileniyor

08.06.2022 17:53
Nepal'de Ahşap Oymaları Sergileniyor

LALİTPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentine bağlı Bungamati'de insanlar bir ahşap oymacılığı sergisini ziyaret ediyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

LALİTPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentine bağlı Bungamati'de insanlar bir ahşap oymacılığı sergisini ziyaret ediyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Ahşap Oymaları Sergileniyor - Son Dakika

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