LALİTPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentine bağlı Bungamati'de insanlar bir ahşap oymacılığı sergisini ziyaret ediyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Nepal'de Ahşap Oymaları Sergileniyor - Son Dakika
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