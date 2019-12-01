Nepal'de ambulansla kamyon çarpıştı: 6 ölü
6 saat önce
Nepal'de ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Nepal'de ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü.
Polis, kazanın dün gece başkent Katmandu'nun 353 kilometre batısında Haripur köyü yakınında meydana geldiğini açıkladı.
Sisin görüş mesafesini düşürmesi ve yüksek hızın sebep olduğu sanılan kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Nepal'de temmuzdan bu yana trafik kazalarında en az 550 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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