Son Dakika Haberleri: Nepal'de ambulansla kamyon çarpıştı: 6 ölü
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Nepal'de ambulansla kamyon çarpıştı: 6 ölü

6 saat önce

Nepal'de ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü.

Nepal'de ambulansla kamyon çarpıştı: 6 ölü, System.String[]

Nepal'de ambulansla kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü.

Polis, kazanın dün gece başkent Katmandu'nun 353 kilometre batısında Haripur köyü yakınında meydana geldiğini açıkladı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi ve yüksek hızın sebep olduğu sanılan kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Nepal'de temmuzdan bu yana trafik kazalarında en az 550 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Katmandu, Polis, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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