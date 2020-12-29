Nepal'de binlerce kişi, parlamentonun feshedilme kararını protesto etti - Son Dakika

Göstericiler, kararın anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, Oli'nin fesih kararını ve erken seçim çağrılarını geri çekmesini istedi.

Reuters 'ın haberine göre, binlerce muhalif, Nepal Başbakanı Oli'nin önerisi üzerine parlamentonun feshedilme kararını protesto etmek için başkent Katmandu 'da sokaklara indi.

Nepal 'de binlerce kişi, Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilme kararını protesto etti.

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