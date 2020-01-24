Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü - Son Dakika

Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü

6 saat önce

Nepal'de bir kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldü.

Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü, System.String[]

Nepal'de bir kişide, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görüldü.

Ulusal basında çıkan habere göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının Vuhan'dan dönen Nepalli bir öğrencide görüldüğü belirtildi.

Öğrenciden alınan numunelerin incelenmesi için Hong Kong'a gönderildiği ifade edilen açıklamada, laboratuvar sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi.

Açıklamada, Tribhuvan havalimanında 3 kişide daha yeni tip koronavirüse benzer semptomlar tespit edildiği, bu vakaların da Hong Kong'da inceleneceği kaydedildi.

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret edilen açıklamada, Çin'den gelen tüm yolculardan sağlık bilgisi isteneceği kaydedildi.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Wuhan, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de ölümcül virüsten Wuhan dâhil 10 şehir karantinada! Ölü sayısı yükseliyor
Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 01:13:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]