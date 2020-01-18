Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu - Son Dakika
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Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu

6 saat önce

Nepal'in Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu, System.String[]

Nepal'in Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Nepal Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından çığ düştüğünü kaydetti.

Çığ düşmesi sonucu 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin kaybolduğunu belirten yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü ifade etti.

Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 kişi yaşamını yitirmişti.

Annapurna, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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