Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu - Son Dakika

Nepal'in Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Nepal Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından çığ düştüğünü kaydetti.

Çığ düşmesi sonucu 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin kaybolduğunu belirten yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü ifade etti.

Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 kişi yaşamını yitirmişti.