Son Dakika Haberleri: Nepal'de cinsel tacizle suçlanan Meclis Başkanı istifa etti
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Nepal'de cinsel tacizle suçlanan Meclis Başkanı istifa etti

2 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de, "sarhoşken bir kadına cinsel tacizle" suçlanan Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara Meclis Başkanlığı görevini bıraktı.

Nepal'de cinsel tacizle suçlanan Meclis Başkanı istifa etti, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de, "sarhoşken bir kadına cinsel tacizle" suçlanan Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara Meclis Başkanlığı görevini bıraktı.

İktidardaki Komünist Partinin liderlerinden Mahara, istifa dilekçesinde, suçlamanın bağımsız ve tarafsız şekilde araştırılmasını kolaylaştırmak için görevini bıraktığını belirtti.

Mahara, "Soruşturma süreci tamamlanana kadar, konunun bağımsız ve adil şekilde araştırılmasının önünü açmak amacıyla istifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Diğer yandan polis, iddialarla ilgili soruşturma başlattı ve söz konusu olay yerini ablukaya aldı.

"Kadın meclis çalışanını taciz" iddiası

Yerel basında çıkan haberlerde, Mahara'nın pazar gecesi sarhoşken, kadın meclis çalışanını taciz ettiği iddiası yer almıştı.

Mahara'nın ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı'nın söz konusu saatlerde resmi konutunda bulunduğu ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, iddiaların siyasi bir karalama kampanyasının parçası olduğu aktarılmıştı.

Maoist isyancıların önemli bir üyesiydi

Mahara, Kasım 2017'deki genel seçimlerde, Nepal Komünist Partisinin Mecliste çoğunluğu elde etmesinin ardından Meclis Başkanı seçilmişti.

Öte yandan Mahara, Nepal hükümetine karşı 1996-2006'da şiddet eylemleri düzenleyen Maoist isyancıların önemli bir üyesiydi.

Maoistler, 2006'da silahlı isyanlarına son vererek Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetiminde hükümetle barış görüşmeleri yapmış ve ana akım siyasete dahil olmuşlardı.

Barış görüşmelerinde önemli rol üstlenen Mahara, daha önce başbakan vekili, iletişim bakanı, içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

Meclis Başkanı, Güneydoğu Asya, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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