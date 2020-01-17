Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor - Son Dakika Dünya

Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor

6 saat önce

Yasal evlenme yaşı 20 olan Nepal, yarım asır önce yasaklanmasına rağmen çocuk evliliklerinin en çok görüldüğü ülkelerden biri. 2016 Nüfus Sağlığı Anketi'ne göre 25 ila 49 yaş arası Nepalli kadınların yaklaşık yüzde 50'si 18. doğum günlerinden önce evlendi.

Nepal'de çocuk evlilikleri ciddi boyuta ulaştı: Kadınların yarısı 18'inden önce evleniyor, System.String[]

Yasal evlenme yaşı 20 olan Nepal, yarım asır önce yasaklanmasına rağmen çocuk evliliklerinin en çok görüldüğü ülkelerden biri.


2016 Nüfus Sağlığı Anketi'ne göre 25 ila 49 yaş arası Nepalli kadınların yaklaşık yüzde 50'si 18. doğum günlerinden önce evlendi.

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Nepal, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:13 
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