- Nepal'de Covid-19 aşılaması başlandı - Son Dakika

- Nepal'de Covid-19 aşılaması başlandı

KATMANDU - Nepal'da, Covid-19'a karşı aşılama kampanyası başladı.

Korona virüs ile mücadele devam ederken korona aşılamaları farklı ülkelerde devam ederken Nepal'da, aşılama kampanyası ise bugün başladı. Aşılama kampanyasına Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli video konferans yöntemiyle katıldı. Sharma Oli, "Nepal diğer birçok ülkeye göre aşılamalara erken başladı. Amacımız Önümüzdeki 3 ay içinde aşılanması gereken vatandaşlara ücretsiz olarak aşılama yapmak" ifadelerini kullandı.

Nepal Sağlık Bakanlığına göre, aşılamalar ülkenin farklı bölgelerinde bulunan 120 aşı merkezinde uygulanmaya başladı. İlk aşılar sağlık personeli, riskli gruplar, kronik hastalar ve yaşlılara yapılacak. Tüm vatandaşların aşılanması hedefleniyor.