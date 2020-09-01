- Nepal'de Covid-19 vaka sayısı 40 bini aştı - Son Dakika

- Nepal'de Covid-19 vaka sayısı 40 bini aştı

KATMANDU - Nepal'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 69 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 40 bin 529'a ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs salgınında çok sayıda ülkede normale dönüş sürecinin ardından vaka sayılarının artması üzerine kısıtlamalar geri getirildi. Nepal'de 22 Temmuz'da normalleşme sürecinden bu yana vaka sayısındaki artış nedeniyle 20 Ağustos'tan bu yana yeniden karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Eczane, temel gıda maddelerinin satıldığı dükkanlar dışında diğer tüm iş yerleri kapalı durumda ve vatandaşların acil ihtiyaçları dışında dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Başkent Katmandu'da da sağlık ve güvenlik personeli hariç tüm araçların trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Ölü sayısı 4 bini aştı

Nepal'de son 24 içinde bin 69 vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 40 bin 529'a yükseldi. Son 24 saat içinde 11 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı ise 239'a ulaştı.

İlk olarak 24 Mart'ta uygulanan karantina tedbiri Haziran ayında gevşetilmeye başlanmıştı. Tek çift plaka uygulamasına göre araçların trafiğe çıkmasına, mağaza ve restoranların yeniden açılmasına izin verilmişti. Normale dönüşün ardından vaka sayısı hızla artarken, hükümet başkent Katmandu ve diğer büyük şehirlerde yeniden karantina uygulamasını başlatmıştı.